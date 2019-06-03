В Госдуме прокомментировали призыв сенаторов США избавить Венгрию от «российского влияния»

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что группа конгрессменов США подготовила резолюцию, в которой призвала Вашингтон противодействовать «российскому влиянию» на Будапешт.
В Госдуме прокомментировали призыв сенаторов США избавить Венгрию от «российского влияния»
  • РИА Новости

«Где Америка — и где Венгрия? Венгрия имеет исторические связи с Россией», — сказал Милонов.

По его словам, отношения Москвы и Будапешта основаны на взаимных интересах, которые не имеют никакого отношения к Соединённым Штатам.

Ранее сообщалось, что конгрессмены выразили возмущение политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам одного из авторов документа Элиота Энгеля, Орбан избрал автократический путь управления и сотрудничество с Россией, что является «неприемлемым».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить