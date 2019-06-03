В Госдуме прокомментировали призыв сенаторов США избавить Венгрию от «российского влияния»
- РИА Новости
«Где Америка — и где Венгрия? Венгрия имеет исторические связи с Россией», — сказал Милонов.
По его словам, отношения Москвы и Будапешта основаны на взаимных интересах, которые не имеют никакого отношения к Соединённым Штатам.
Ранее сообщалось, что конгрессмены выразили возмущение политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По словам одного из авторов документа Элиота Энгеля, Орбан избрал автократический путь управления и сотрудничество с Россией, что является «неприемлемым».