Глава МИД Сербии оценил ситуацию с сотрудниками ООН в Косове

Глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил озабоченность несоразмерным применением силы в отношении сотрудников ООН в Косове со стороны полиции непризнанной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сербии.

В ходе беседы с главой Миссии ООН в Косове Захиром Танином Дачич выразил озабоченность в связи со сложной политической ситуацией в регионе.

«Дачич указал на важность Миссии ООН в Косове, особенно учитывая недавние события в автономном крае», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как отметил президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

Позднее представитель миссии всемирной организации (МООНК) заявила, что в ходе задержания сотрудников ООН произошёл ряд нарушений.

При этом косовская сторона настаивает на том, что задержанные дипломаты препятствовали действиям полиции в ходе операции.