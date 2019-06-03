Глава МИД Сербии оценил ситуацию с сотрудниками ООН в Косове

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил озабоченность несоразмерным применением силы в отношении сотрудников ООН в Косове со стороны полиции непризнанной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сербии.
Глава МИД Сербии оценил ситуацию с сотрудниками ООН в Косове
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В ходе беседы с главой Миссии ООН в Косове Захиром Танином Дачич выразил озабоченность в связи со сложной политической ситуацией в регионе.

«Дачич указал на важность Миссии ООН в Косове, особенно учитывая недавние события в автономном крае», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как отметил президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков. 

Позднее представитель миссии всемирной организации (МООНК) заявила, что в ходе задержания сотрудников ООН произошёл ряд нарушений

При этом косовская сторона настаивает на том, что задержанные дипломаты препятствовали действиям полиции в ходе операции.

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