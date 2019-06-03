Глава МИД Сербии оценил ситуацию с сотрудниками ООН в Косове
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В ходе беседы с главой Миссии ООН в Косове Захиром Танином Дачич выразил озабоченность в связи со сложной политической ситуацией в регионе.
«Дачич указал на важность Миссии ООН в Косове, особенно учитывая недавние события в автономном крае», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как отметил президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.
Позднее представитель миссии всемирной организации (МООНК) заявила, что в ходе задержания сотрудников ООН произошёл ряд нарушений.
При этом косовская сторона настаивает на том, что задержанные дипломаты препятствовали действиям полиции в ходе операции.