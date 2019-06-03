Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

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Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава временно приостановила работу своего посольства в Венесуэле в связи с тем, что срок действия виз канадских дипломатов истекает в конце июня.

По её словам, канадские дипломаты «больше не могут продлить визы при режиме» венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Поэтому у нас не остаётся иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле, решение вступает в силу немедленно», — заявила она.

Фриланд сообщила, что консульские услуги для Венесуэлы будут оказываться в посольстве Канады в Колумбии.

В начале мая правительство Канады призвало Мадуро уйти в отставку.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.

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