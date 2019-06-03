Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле
По её словам, канадские дипломаты «больше не могут продлить визы при режиме» венесуэльского президента Николаса Мадуро.
«Поэтому у нас не остаётся иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле, решение вступает в силу немедленно», — заявила она.
Фриланд сообщила, что консульские услуги для Венесуэлы будут оказываться в посольстве Канады в Колумбии.
В начале мая правительство Канады призвало Мадуро уйти в отставку.
В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.