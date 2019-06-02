Трамп заявил, что не называл Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл британскую герцогиню Сассекскую Меган Маркл злобной за её высказывания о нём в прошлом.

«Я никогда не называл Меган Маркл «злобной». Выдумка фейковых новостей, и их застали врасплох! Попросят ли CNN и The New York Times прощения? Сомневаюсь!» — написал он в Twitter.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

Ранее Трамп в беседе с The Sun ответил на вопрос о заявлениях Маркл во время президентской кампании 2016 года в США. Герцогиня, в частности, называла Трампа «женоненавистником».

По словам президента, он не знал, что она была злобной, однако Трамп выразил надежду на то, что женщина отлично справится со своим статусом, приобретённым после свадьбы с принцем Гарри.