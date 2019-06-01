В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео, который призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП под предлогом того, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».
В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»
  • Reuters

«Такая тенденция увеличения оборонных расходов действует по отношению не только к Германии, но и ко всем странам Евросоюза, входящим в блок НАТО. Тем не менее эти государства достаточно критично относятся к данному вопросу, поскольку здесь явно просматривается коммерческий интерес США», — заявил депутат.

По его словам, Соединённые Штаты ищут любой повод, чтобы уличить Россию в каких-то предполагаемых действиях против стран блока НАТО.

«Конечно же, никакие мнимые угрозы с российской стороны не соответствуют действительности. Соединённым Штатам будет очень непросто добиться увеличения оборонных расходов до 2%», — сказал Швыткин.

Ранее Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% ВВП, мотивировав это тем, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».

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