В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России»
- Reuters
«Такая тенденция увеличения оборонных расходов действует по отношению не только к Германии, но и ко всем странам Евросоюза, входящим в блок НАТО. Тем не менее эти государства достаточно критично относятся к данному вопросу, поскольку здесь явно просматривается коммерческий интерес США», — заявил депутат.
По его словам, Соединённые Штаты ищут любой повод, чтобы уличить Россию в каких-то предполагаемых действиях против стран блока НАТО.
«Конечно же, никакие мнимые угрозы с российской стороны не соответствуют действительности. Соединённым Штатам будет очень непросто добиться увеличения оборонных расходов до 2%», — сказал Швыткин.
Ранее Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% ВВП, мотивировав это тем, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».