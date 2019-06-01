Министр обороны Японии выступил за нормализацию отношений с КНДР
«Мы выступаем за нормализацию отношений с Северной Кореей путём решения проблемы ядерного вооружения и баллистических ракет, а также вопроса похищенных японских граждан», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что у КНДР есть возможность улучшить ситуацию внутри страны, если она выберет для этого правильный путь развития.
По его словам, Япония готова в этом помогать КНДР.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японскими коллегами в формате «2 + 2» призвал отказаться от ультиматумов в вопросе решения проблемы денуклеаризации КНДР.