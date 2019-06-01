Министр обороны Японии выступил за нормализацию отношений с КНДР

Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Токио надеется добиться нормализации отношений с КНДР за счёт решения ракетно-ядерной проблемы и вопроса о похищении японских граждан.

«Мы выступаем за нормализацию отношений с Северной Кореей путём решения проблемы ядерного вооружения и баллистических ракет, а также вопроса похищенных японских граждан», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что у КНДР есть возможность улучшить ситуацию внутри страны, если она выберет для этого правильный путь развития.

По его словам, Япония готова в этом помогать КНДР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японскими коллегами в формате «2 + 2» призвал отказаться от ультиматумов в вопросе решения проблемы денуклеаризации КНДР.