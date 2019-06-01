Министр обороны Японии выступил за нормализацию отношений с КНДР

Короткая ссылка
Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Токио надеется добиться нормализации отношений с КНДР за счёт решения ракетно-ядерной проблемы и вопроса о похищении японских граждан.

«Мы выступаем за нормализацию отношений с Северной Кореей путём решения проблемы ядерного вооружения и баллистических ракет, а также вопроса похищенных японских граждан», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что у КНДР есть возможность улучшить ситуацию внутри страны, если она выберет для этого правильный путь развития.

По его словам, Япония готова в этом помогать КНДР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японскими коллегами в формате «2 + 2» призвал отказаться от ультиматумов в вопросе решения проблемы денуклеаризации КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить