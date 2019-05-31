Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

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Главы генеральных штабов вооружённых сил России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, переговоры прошли по инициативе Анкары.

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в Идлибе», — указано в сообщении.

Также Герасимов и Гюлер обсудили обеспечение стабильности в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Идлибе.

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