Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Идлибе, а также свои международные контакты на полях Высшего евразийского экономического совета в Казахстане.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов», — сказал он.

Как отметил Песков, Путин проинформировал участников совещания о своих двусторонних контактах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане.

«Кроме того, участники совещания продолжили обмен мнениями по теме искусственного интеллекта в развитие состоявшегося в четверг совещания у главы государства», — добавил он.

Также обсуждались некоторые текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Путин заявил, что страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира.

Эксперт Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил перспективы развития искусственного интеллекта.