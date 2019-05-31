Эксперт оценил важность моста через реку Амур между Россией и Китаем

Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур.

«Прямая переправа из России в Китай не просто нужна — их должно быть как можно больше», — заявил он.

Как отметил Санакоев, российский и китайский бизнес должен просчитать новую логистику, оценить открывшиеся возможности и прийти к «общему знаменателю».

«Главное, что появились перспективы быстрой и дешёвой перевозки, что открывает новые возможности как для торговли, так и для туризма. Мост сам по себе стал достопримечательностью, так что желающих проехать по нему найдётся немало и в РФ, и в КНР», — полагает он.

В беседе с ФАН Санакоев добавил, что открытие моста позволит развивать строительство инфраструктурных и промышленных объектов и даже жилья.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что мост Благовещенск — Хэйхэ планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.