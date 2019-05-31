Мост Благовещенск — Хэйхэ планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что мост Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Он заявил, что «строительная готовность моста должна быть в 2019 году в декабре месяце, плюс оформление всей технической документации».

«К апрелю 2020 года должны быть выполнены все условия согласно условиям контракта, подписанного с нашей подрядной организацией», — цитирует РИА Новости Козлова.

Он отметил, что в настоящее время все работы ведутся по графику.

«Условий для срыва мы не видим», — добавил Козлов.

Ранее сообщалось, что российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.