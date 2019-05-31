Мост Благовещенск — Хэйхэ планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году

Короткая ссылка
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что мост Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Он заявил, что «строительная готовность моста должна быть в 2019 году в декабре месяце, плюс оформление всей технической документации». 

«К апрелю 2020 года должны быть выполнены все условия согласно условиям контракта, подписанного с нашей подрядной организацией», — цитирует РИА Новости Козлова.

Он отметил, что в настоящее время все работы ведутся по графику.

«Условий для срыва мы не видим», — добавил Козлов.

Ранее сообщалось, что российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить