США проверяют сообщения о казни чиновников в КНДР

США делают всё, чтобы проверить сообщения о казни чиновников в КНДР, которые занимались подготовкой американо-северокорейского саммита в Ханое. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы делаем всё возможное, чтобы проверить эти сообщения. Больше мне к этому добавить нечего», — цитирует Интерфакс дипломата.

Ранее в СМИ появилась информация, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и ещё четверо сотрудников МИД Северной Кореи, принимавшие участие в подготовке саммита, были казнены.

По некоторым данным, Чхоль был застрелен в аэропорту Мирим в марте. Он обвинялся в шпионаже в пользу США.

При этом власти Южной Кореи отметили, что не располагают официальным подтверждением этих данных.