США проверяют сообщения о казни чиновников в КНДР

Короткая ссылка
США делают всё, чтобы проверить сообщения о казни чиновников в КНДР, которые занимались подготовкой американо-северокорейского саммита в Ханое. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
США проверяют сообщения о казни чиновников в КНДР
  • Reuters

«Мы делаем всё возможное, чтобы проверить эти сообщения. Больше мне к этому добавить нечего», — цитирует Интерфакс дипломата.  

Ранее в СМИ появилась информация, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и ещё четверо сотрудников МИД Северной Кореи, принимавшие участие в подготовке саммита, были казнены.

По некоторым данным, Чхоль был застрелен в аэропорту Мирим в марте. Он обвинялся в шпионаже в пользу США.

При этом власти Южной Кореи отметили, что не располагают официальным подтверждением этих данных. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить