Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

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Власти Южной Кореи не располагают официальным подтверждением данных СМИ о том, что в КНДР был казнён специальный представитель Госсовета Северной Кореи по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль из-за «провала» американо-северокорейского саммита в Ханое.
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам национального объединения Республики Корея.

«Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — заявили в ведомстве.

Как пишет газета «Чосон ильбо», северокорейский чиновник и ещё четверо сотрудников МИД КНДР, принимавшие участие в подготовке саммита в Ханое, были казнены.

Агентство уточняет, что сведения получены от неназванного северокорейского источника. По некоторым данным, лидер КНДР Ким Чен Ын «приказал провести чистку». 

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