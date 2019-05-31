Bloomberg: Россия отказала Ирану в поставке С-400

Россия отказалась продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что такое решение принято из-за опасений роста напряжённости в ближневосточном регионе.

Как указывается в материале, реакция Москвы на запрос Тегерана отражает «тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и Соединёнными Штатами и их арабскими союзниками».

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Ранее Пентагон заявил о «катастрофических последствиях» в связи с покупкой Турцией С-400.