Bloomberg: Россия отказала Ирану в поставке С-400
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Сообщается, что такое решение принято из-за опасений роста напряжённости в ближневосточном регионе.
Как указывается в материале, реакция Москвы на запрос Тегерана отражает «тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и Соединёнными Штатами и их арабскими союзниками».
Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
Ранее Пентагон заявил о «катастрофических последствиях» в связи с покупкой Турцией С-400.