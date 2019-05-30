Посол Китая оценил отношения Пекина и Москвы

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Посол Китая Ли Хуэй оценил отношения Пекина и Москвы в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию.
Посол Китая оценил отношения Пекина и Москвы
  • AFP

«Тот факт, что в прошлом году объём двусторонней торговли превысил $100 млрд, является несомненным результатом усилий двух стран. Мы можем продолжить партнёрство в масштабных проектах в сферах энергетики, авиации, инфраструктуры и многих других», — приводит его заявление kp.ru.

По словам дипломата, стороны также могут выявлять потенциал сотрудничества малых и средних предприятий, повышать уровень регионального сотрудничества, чтобы как можно скорее достичь поставленной обеими сторонами цели — объёма двусторонней торговли в $200 млрд.

Кроме того, как отметил Ли Хуэй, КНР и Россия выступают за установление международных отношений нового типа, основой которых являются сотрудничество и взаимная выгода.

Ранее в Китае сообщили о планах подписать около 30 соглашений в ходе визита Си Цзиньпина в Россию.

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