Эксперт прокомментировал запрет Пентагона на работу с Россией при космических пусках

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Nation News прокомментировал внесение России Министерством обороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

«Что касается нас, мы готовы сотрудничать с любой страной в этом направлении. Но если США не хотят сотрудничать с нами, тут ничего страшного нет», — заявил он.

По его словам, у России есть другие партнёры, с которыми можно будет развивать космическую сферу, и это станет серьёзным подспорьем для совместного освоения космоса.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радио Sputnik подчеркнул, что Россия привержена мирному сотрудничеству в космосе.

«Но, к сожалению, США пытаются активизировать конфронтацию, в том числе и в этой области», — считает он.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT запрет Пентагона на работу с Россией при космических пусках.