В Совфеде пообещали пресечь любые попытки вмешательства в дела России

Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что Россия будет «жёстко пресекать» любые попытки вмешательства других стран во внутренние дела государства.

«Россия не допустит любых агрессивных попыток вмешательства во внутренние дела государства с целью навязывания своей политической воли и будет жёстко пресекать их. Настоящие действия недопустимы и будут расцениваться как посягательство на государственный суверенитет России», — сказала политик.

Она также подчеркнула важность темы информационной защиты выборов в контексте предстоящего единого дня голосования.

«Несмотря на то что Республика Крым не рассматривается Западом как субъект избирательного права и гражданских прав и свобод, в преддверии предстоящих выборов, которые должны состояться осенью 2019 года, фиксируются попытки информационного вмешательства с целью изменения выборного процесса, учитывая системные информационные атаки на полуострове», — добавила Ковитиди.

Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября 2019 года, в ходе которого будут реализованы выборные кампании разных уровней, в том числе дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

Как передаёт РИА Новости, комиссия Совфеда по защите госсуверенитета установила, что США продолжают вмешиваться в выборы в России.

Глава комиссии Андрей Климов заявил, что американские власти и связанные с ними организации продолжают масштабную и целенаправленную политику по сдерживанию России, используя информационные, политические, административные и финансовые инструменты для противоправного вмешательства в дела страны, включая избирательные кампании.