В Кремле надеются на отсутствие «русофобских истерик» на выборах в США

Москва надеется, что русофобские истерики не станут основой новой президентской кампании в Соединённых Штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, выборы в США являются внутренним делом этой страны, однако они, как правило, «сопровождаются выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений, воспламенением новых русофобских истерик».

«Каждый раз хочется надеяться, что этого не произойдёт. Надеемся, что на этот раз вот эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о ситуации с продлением договора СНВ.

Накануне специальный помощник президента США Тим Моррисон заявил, что Дональд Трамп примет решение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2020 году.