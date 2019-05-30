В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

В сети появилось видео столкновения теплохода с прогулочным катером, перевозившим южнокорейских туристов на Дунае. В результате ЧП судно с гражданами Южной Кореи на борту затонуло.

Ролик опубликован на портале «Вести».

На кадрах видно, как «Русалка» (затонувшее судно) приближается к одному из мостов через реку, за ним следует теплоход Viking Sigyn. Через некоторое время происходит авария, прогулочный катер идёт ко дну.

По данным ресурса, суда могли столкнуться из-за плохой видимости.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП в Будапеште стали семь человек, семеро были спасены.

Кроме того, ещё 21 человек к настоящему времени числится пропавшим без вести.

Всего на борту катера было 33 пассажира и два члена экипажа.