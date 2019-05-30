В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае
- Reuters
Ролик опубликован на портале «Вести».
На кадрах видно, как «Русалка» (затонувшее судно) приближается к одному из мостов через реку, за ним следует теплоход Viking Sigyn. Через некоторое время происходит авария, прогулочный катер идёт ко дну.
По данным ресурса, суда могли столкнуться из-за плохой видимости.
Ранее сообщалось, что жертвами ЧП в Будапеште стали семь человек, семеро были спасены.
Кроме того, ещё 21 человек к настоящему времени числится пропавшим без вести.
Всего на борту катера было 33 пассажира и два члена экипажа.