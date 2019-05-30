Рябков оценил слова Болтона о причастности Ирана к ЧП с танкерами в ОАЭ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости прокомментировал слова советника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джона Болтона о возможной причастности Ирана к инциденту с саудовскими танкерами у берегов ОАЭ.

«Эти заявления как минимум не помогают нормализации обстановки, а, что называется, льют масло в огонь», — сказал Рябков.

По словам дипломата, в Москве не могут принимать на веру заявления подобного рода.

«Это даже не британское «хайли лайкли», это нечто худшее, а просто безапелляционное навязывание собственного мнения всему остальному миру, попытка это сделать», — заключил он.

Ранее Болтон отметил, что возможная причастность Ирана к нападениям на саудовские нефтяные танкеры в Оманском заливе неподалёку от порта Фуджейра «почти точно» подтверждена.

Напомним, в начале мая в ОАЭ сообщили, что четыре иностранных грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны. Впоследствии в Саудовской Аравии заявили, что на главный нефтепровод королевства была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

Эр-Рияд и Вашингтон не исключили причастности Тегерана к описываемым событиям.

В свою очередь, в Иране неоднократно подчёркивали, что не имеют отношения к произошедшему.

Кроме того, в связи с указанными обвинениями министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил государствам Персидского залива подписать пакт о ненападении.

По его словам, данная инициатива направлена на снижение напряжённости в регионе.

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