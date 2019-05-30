Шойгу надеется на плодотворное сотрудничество с Японией в эру Рэйва
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«Надеемся, что это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной области», — приводит слова министра РИА Новости.
В рамках встречи Шойгу предложил коллегам из Японии «обменяться мнениями по ситуации в сфере безопасности, актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на благодатные отношения с Токио после восшествия на престол императора Нарухито.
В Японии в конце апреля отрёкшегося от престола 85-летнего императора Акихито сменил его сын Нарухито.
В связи с этим правительство страны объявило о наступлении новой эры — Рэйва («цветущий мир»).
Подробнее — в материале RT.