В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

Короткая ссылка
Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», — цитирует РИА Новости Кылыча.

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить