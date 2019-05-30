В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», — цитирует РИА Новости Кылыча.

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.