В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400
«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», — цитирует РИА Новости Кылыча.
Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.