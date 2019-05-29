В Госдуме поддержали условия Германии для достижения мира на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление представителя МИД Германии Марии Адебар о необходимости повсеместного выполнения Минских соглашений.

«Абсолютно правильное высказывание. Всё зависит от того, какой смысл вкладывается в эти слова. Господин Болтон (Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности. — RT), например, недавно заявил, что Минские соглашения должна выполнять Россия, хотя Россия не является участником Минских соглашений, она страна-гарант наравне с Германией и Францией. Если речь идёт о том пути, который должен пройти лидер Украины Зеленский, то это совершенно правильные слова», — заявил Джабаров.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар назвала Минские соглашения единственным возможным условием достижения мира на Украине.