В МИД Германии назвали условие для достижения мира на Украине

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Мир на Украине возможен только при последовательном выполнении Минских соглашений. С таким заявлением выступила представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар в ходе брифинга.
В МИД Германии назвали условие для достижения мира на Украине
  • Reuters

«Мир будет возможно установить только тогда, когда Минские соглашения будут выполняться всеми сторонами неограниченно и последовательно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора отметили необходимость полного выполнения минских договорённостей и интерес к продолжению тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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