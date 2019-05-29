В МИД Германии назвали условие для достижения мира на Украине

Мир на Украине возможен только при последовательном выполнении Минских соглашений. С таким заявлением выступила представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар в ходе брифинга.

«Мир будет возможно установить только тогда, когда Минские соглашения будут выполняться всеми сторонами неограниченно и последовательно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора отметили необходимость полного выполнения минских договорённостей и интерес к продолжению тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.