ЕК рекомендует начать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в ходе выступления в Европарламенте.

Reuters

«ЕК рекомендует открыть сейчас переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией», — приводит его слова ТАСС. Ранее новый президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что вступление в НАТО и переговоры о членстве в ЕС станут приоритетами страны. В 2018 году Евросоюз анонсировал переговоры о вступлении в блок двух государств. Доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.