ЕК рекомендует начать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией
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«ЕК рекомендует открыть сейчас переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией», — приводит его слова ТАСС.
Ранее новый президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что вступление в НАТО и переговоры о членстве в ЕС станут приоритетами страны.
В 2018 году Евросоюз анонсировал переговоры о вступлении в блок двух государств.
Доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.