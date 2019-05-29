Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть». По уточнённым данным, перекачка нефти была запущена на пункте «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени.

«На Фенешлитке (Венгрия) в 00:10 запустилась перекачка. Расчётное время подхода кондиционной нефти — 18:00 (местного времени)», — приводит сообщение РИА Новости.

22 мая в Минэнерго России сообщили, что кондиционная российская нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии, её поэтапное поступление на узлы учёта ожидается в течение недели.

Как отметили в российском Минфине, в ведомстве не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ситуации с поставками загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба».

Также эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба».