Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

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Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщили в компании «Транснефть». По уточнённым данным, перекачка нефти была запущена на пункте «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени.
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
  • © Ю. Филимонов
  • РИА Новости

«На Фенешлитке (Венгрия) в 00:10 запустилась перекачка. Расчётное время подхода кондиционной нефти — 18:00 (местного времени)», — приводит сообщение РИА Новости.

22 мая в Минэнерго России сообщили, что кондиционная российская нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии, её поэтапное поступление на узлы учёта ожидается в течение недели.

Как отметили в российском Минфине, в ведомстве не ожидают «катастрофических» потерь бюджета из-за ситуации с поставками загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба».

Также эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба».

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