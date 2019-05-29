Россия предложила учитывать трудовой стаж на территории всех стран ЕАЭС

Россия выступает за достижение соглашения в рамках ЕАЭС, которое позволило бы при начислении пенсий учитывать стаж трудовой деятельности на территории всех государств союза.

Об этом во время заседания Высшего евразийского экономического совета заявил российский лидер Владимир Путин.

«Отмечу подготовку в Евразийской комиссии соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение», — сказал президент, отметив, что главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж.

Такое решение позволит в полном объёме обеспечить права и интересы граждан государств, подчеркнул он.

Ранее Путин перед началом саммита Евразийского экономического союза кратко переговорил с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.