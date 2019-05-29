Трамп назвал «очень успешным» свой визит в Японию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Японию оказался очень успешным.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Вернулся из очень успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Абэ Синдзо!» — написал он.

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.

Ранее Трамп и Абэ посетили вертолётоносец Kaga на базе японских сил самообороны Йокосука.