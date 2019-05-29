США поздравили жителей ЕС с избранием нового состава Европарламента

Короткая ссылка
Американские власти поздравили жителей Европейского союза с избранием нового состава Европарламента.

Соответствующее заявление на своей странице в Twitter опубликовала представительница Госдепа США Морган Ортагус.

«Соединённые Штаты поздравляют граждан государств-членов Европейского союза с успешным завершением выборов в Европейский парламент. Это были исторические выборы, в которых приняли участие миллионы европейцев», — указывается в сообщении.

В ведомстве отметили, что США готовы продолжать работу с новым составом Европарламента.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск оценил явку на выборах в Европейский парламент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить