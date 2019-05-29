США поздравили жителей ЕС с избранием нового состава Европарламента

Американские власти поздравили жителей Европейского союза с избранием нового состава Европарламента.

Соответствующее заявление на своей странице в Twitter опубликовала представительница Госдепа США Морган Ортагус.

«Соединённые Штаты поздравляют граждан государств-членов Европейского союза с успешным завершением выборов в Европейский парламент. Это были исторические выборы, в которых приняли участие миллионы европейцев», — указывается в сообщении.

The U.S. congratulates the citizens of the EU member states on the successful conclusion of the #EUelections2019. The U.S. and the European Union share a strong, enduring partnership and we know this partnership will continue as new Members of the @Europarl_EN take their seats. pic.twitter.com/H6BFTVwTIe — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 29 мая 2019 г.

В ведомстве отметили, что США готовы продолжать работу с новым составом Европарламента.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск оценил явку на выборах в Европейский парламент.