Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

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Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.

Об этом сообщает KTUU-TV.

Согласно имеющимся данным, самолёт должен был отправиться в американский город Анкоридж, однако вскоре после взлёта он потерпел крушение.

Отмечается, что самолёт разбился к югу от взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Уайтхорс. Он упал в лесу и загорелся.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы.

Ранее в США у побережья Флориды в Атлантический океан упал небольшой самолёт Cessna Citation V, в результате произошедшего погиб один человек. 

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