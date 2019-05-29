Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Об этом сообщает KTUU-TV.
Согласно имеющимся данным, самолёт должен был отправиться в американский город Анкоридж, однако вскоре после взлёта он потерпел крушение.
Отмечается, что самолёт разбился к югу от взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Уайтхорс. Он упал в лесу и загорелся.
В настоящий момент неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы.
Ранее в США у побережья Флориды в Атлантический океан упал небольшой самолёт Cessna Citation V, в результате произошедшего погиб один человек.