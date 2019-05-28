В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Испании выразило удивление в связи с решением российского МИД вызвать посла королевства в Москве.
В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны
  • Reuters

«Мы считаем, что она (Москва. — RT) чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения», — приводит РИА Новости слова представителя испанского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

В ведомстве добавили, что испанскому послу было указано на противоречие слов политика, которые наносят ущерб отношениям между Москвой и Мадридом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить