В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

Министерство иностранных дел Испании выразило удивление в связи с решением российского МИД вызвать посла королевства в Москве.

«Мы считаем, что она (Москва. — RT) чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных с европейской точки зрения», — приводит РИА Новости слова представителя испанского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

В ведомстве добавили, что испанскому послу было указано на противоречие слов политика, которые наносят ущерб отношениям между Москвой и Мадридом.