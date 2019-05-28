Гутерреш намерен принять участие в ПМЭФ

Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Генеральный секретарь ООН собирается в Россию, где будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Он сейчас к этому готовится, а я проведу встречи с его ближайшими заместителями», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЭФ, в котором указал, что форум более 20 лет вносит значительный вклад в поиск ответов на главные вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества.

Как передавал телеканал «360», власти Московской области планируют подписать на ПМЭФ около восьми соглашений по аграрным направлениям на 66 млрд рублей.