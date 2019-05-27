Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2019

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает kp.ru.
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2019
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, ПМЭФ более 20 лет вносит значительный вклад в поиск ответов на главные вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества.

«Россия открыта к активному равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах», — заявил Путин.

Он также выразил уверенность, что выработанные на ПМЭФ рекомендации и подписанные соглашения послужат укреплению международного партнёрства.

Ранее сообщалось, что более 120 мероприятий запланировано в рамках ПМЭФ-2019.

Как передавал телеканал «360», власти Московской области планируют подписать на ПМЭФ около восьми соглашений по аграрным направлениям на 66 млрд рублей. 

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