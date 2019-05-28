В Совфеде оценили слова Волкера о готовности к переговорам с Россией

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Анна Лушникова
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
В Совфеде оценили слова Волкера о готовности к переговорам с Россией
  • © usembassykyiv / Flickr

«У господина Волкера временной интервал, когда он мог предлагать самые разные варианты общения, контактов, обсуждения любых тем, теряется в арифметической прогрессии. Поэтому трудно сказать, что именно он собирается обсуждать. Но мы всегда в таких случаях говорили, что рады протянутой руке, готовы обсуждать все темы, если они направлены на решение одной главной задачи — выполнение Минских соглашений, прекращение боевых действий на востоке Украины», — заявил сенатор.

По его словам, пока неясно, что предлагается со стороны спецпредставителя.

«Если это связано с какими-то новыми подходами, то было бы неплохо провести переговоры. Тем не менее активность Волкера понятна. Она связана с тем, что политическая конфигурация на Украине меняется, как и настроения граждан страны», — сказал Морозов.

Ранее Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.

Он добавил, что планирует выяснить, когда и как можно организовать такую встречу.

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