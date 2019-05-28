Опубликован отчёт о крушении самолёта совладелицы S7 Филёвой

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Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий опубликовало предварительный отчёт о катастрофе бизнесджета Epic LT, в результате которой погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва.
Опубликован отчёт о крушении самолёта совладелицы S7 Филёвой
  • Reuters

Ведомство предоставило запись переговоров пилота с авиадиспетчером, показания двух свидетелей, а также данные радаров.

По информации бюро, последними словами пилота, обращёнными к диспетчеру, был вопрос, может ли он выйти на траекторию. Руководитель полёта ответил утвердительно и дал рекомендации по заходу.

Очевидцы, находившиеся рядом с диспетчерским пунктом, заявили, что наблюдали за воздушным судном во время поворота. По их словам, угол крена составлял примерно 35—40 градусов.

Ранее в прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы завершён. Гибель совладелицы авиакомпании S7 подтверждена.

Бизнесджет разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом.

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