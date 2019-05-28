Меркель призвала определиться с кандидатурой на пост главы ЕК

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала определиться с кандидатурой на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберётся в начале июля», — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что было бы желательно иметь к началу июля соответствующие предложения от глав государств и правительств.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» после первых итогов выборов в Европарламент отметил рост популярности правых партий в Европе.

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