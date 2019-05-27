Нетаньяху подтвердил уничтожение установки ПВО Сирии

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Вооружённые силы Израиля нанесли удар по установке ПВО Сирии.

«Некоторое время назад сирийская армия попыталась подбить израильский самолёт — ей не удалось этого сделать. ВВС нанесли ответный удар и уничтожили пусковую установку, из которой вёлся огонь. Наша политика ясна: мы не намерены терпеть никакой агрессии против нас, мы ответим силой», — заявил Нетаньяху.

Ранее израильская армия сообщила о поражении сирийской установки ПВО в ответ на огонь, открытый по истребителю ВВС Израиля.

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