Нетаньяху подтвердил уничтожение установки ПВО Сирии

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Вооружённые силы Израиля нанесли удар по установке ПВО Сирии.

«Некоторое время назад сирийская армия попыталась подбить израильский самолёт — ей не удалось этого сделать. ВВС нанесли ответный удар и уничтожили пусковую установку, из которой вёлся огонь. Наша политика ясна: мы не намерены терпеть никакой агрессии против нас, мы ответим силой», — заявил Нетаньяху.

לפני זמן קצר הצבא הסורי ניסה לפגוע במטוס ישראלי, הוא לא הצליח. חיל האוויר בתגובה השמיד את המשגר שממנו נורתה האש. המדיניות שלנו ברורה - איננו מוכנים לסבול שום תוקפנות נגדנו, ונגיב נגדה בעוצמה ובתקיפות. pic.twitter.com/vGFXaxn4XL — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 мая 2019 г.

Ранее израильская армия сообщила о поражении сирийской установки ПВО в ответ на огонь, открытый по истребителю ВВС Израиля.