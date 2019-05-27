Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
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«Мы не стремимся к смене режима, мы стремимся к отсутствию ядерного оружия», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что если Иран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение.
В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран не желает войны, и выразил уверенность, что вооружённого конфликта с США удастся избежать.
Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Зарифа о том, что Иран будет защищаться, если Соединённые Штаты первыми начнут столкновения.