Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране

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RT
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране. Об этом информирует AFP.
Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
  • © Reuters

«Мы не стремимся к смене режима, мы стремимся к отсутствию ядерного оружия», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что если Иран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение.

В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран не желает войны, и выразил уверенность, что вооружённого конфликта с США удастся избежать.

Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Зарифа о том, что Иран будет защищаться, если Соединённые Штаты первыми начнут столкновения.

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