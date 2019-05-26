Власти Дубая оплатят лечение получившей травму туристки из Британии

Власти Дубая оплатят расходы на лечение 24-летней туристки из Великобритании, которая в начале мая получила травму головы в результате падения с лошади, передаёт Dubai Media Office.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум дал указание оплатить лечение британки, так как семья девушки не в состоянии это сделать.

Отмечается, что пострадавшая перенесла две операции и по-прежнему находится в больнице. Предположительно, период восстановления британки будет длительным.

В конце 2018 года Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке Анастасии Поповой, у которой во время отдыха в ОАЭ умерла мать.

Уточнялось, что шейх не только оплатил счета, выставленные больницей, но и профинансировал транспортировку тела россиянки на родину, авиабилеты членам её семьи и сопутствующие расходы.