Власти Дубая оплатят лечение получившей травму туристки из Британии

Короткая ссылка
Власти Дубая оплатят расходы на лечение 24-летней туристки из Великобритании, которая в начале мая получила травму головы в результате падения с лошади, передаёт Dubai Media Office.
Власти Дубая оплатят лечение получившей травму туристки из Британии
  • © РИА Новости

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум дал указание оплатить лечение британки, так как семья девушки не в состоянии это сделать.

Отмечается, что пострадавшая перенесла две операции и по-прежнему находится в больнице. Предположительно, период восстановления британки будет длительным.

В конце 2018 года Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке Анастасии Поповой, у которой во время отдыха в ОАЭ умерла мать. 

Уточнялось, что шейх не только оплатил счета, выставленные больницей, но и профинансировал транспортировку тела россиянки на родину, авиабилеты членам её семьи и сопутствующие расходы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить