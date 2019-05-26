Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.

«Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все», — приводит слова путешественника агентство.

Савен также подчеркнул важность спортивной подготовки при организации подобного путешествия.

«Надо тщательно готовиться к своим проектам, они не делаются без подготовки», — отметил он.

Кроме того, по словам 72-летнего француза, он не обращает внимание на свой возраст, так как главным показателем здоровья является состояние ума.

«Возраст — это просто цифры... Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни», — рассказал он, добавив, что планирует в скором времени вплавь пересечь пролив Ла-Манш.

27 апреля Савен завершил пересечение Атлантического океана в бочке и вошёл в акваторию Карибского моря.