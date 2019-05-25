Пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Три россиянки, пострадавшие в ДТП с автобусом в итальянской Тоскане, выписаны из больницы и отправлены в Россию.

Об этом сообщили в российском посольстве в Италии.

«25 мая три пострадавшие в результате ДТП гражданки России были выписаны из больниц г.Сиены и в сопровождении дипломатов Посольства доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию», — отметили там.

Ранее в посольстве России в Италии сообщили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 соотечественников, одна гражданка России погибла.

Очевидец рассказал Пятому каналу подробности о дорожно-транспортном происшествии.