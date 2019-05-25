Юрист прокомментировал решение Морского трибунала по украинским морякам

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Анна Лушникова
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Юрист прокомментировал решение Морского трибунала по украинским морякам
  • © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
  • РИА Новости

«Морской трибунал характерен тем, что на его содержание необходимы определённые расходы. Соответственно, судьи заинтересованы в том, чтобы рассмотреть любой иск, от этого зависит их зарплата. Как будет исполнено само решение, их интересует меньше всего. Но, конечно, они должны были подойти к этому делу намного более объективно. Получается, что трибунал рассматривает не юридическую коллизию, а занимается политическим выбором. А это уже не его функция. Поэтому Россия совершенно обоснованно отказывается участвовать в этом процессе и исполнять принятые решения», — сказал юрист.

По его словам, украинская сторона намеренно взаимодействовала с международными организациями и западными спонсорами, а не вела переговоры с Россией.

«Это являлось следствием политических решений Киева. Не было задачи вызволить корабли и моряков как самоцели. Нужно было просто оказать давление на Россию. Это всё прогнозировалось. Было же изначально ясно, как Россия отреагирует на нарушение своих границ», — заключил Ванин.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Отмечается, что российская сторона извещала Международный трибунал по морскому праву о том, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку он не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины по инциденту в Керченском проливе. 

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