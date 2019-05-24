Эксперт прокомментировала заявление Мэй об отставке
- Reuters
«Отставка Мэй не была неожиданной — однопартийцы были недовольны британским премьером очень давно», — сказала Ананьева.
По её словам, даже после ухода Мэй ситуация с выходом страны из Евросоюза остаётся в подвешенном состоянии.
Кроме того, Ананьева выразила мнение, что одним из главных претендентов на должность главы британского правительства является экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.
Ранее член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение Мэй.