Эксперт прокомментировала заявление Мэй об отставке

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Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, главы правительства страны.
Эксперт прокомментировала заявление Мэй об отставке
  • Reuters

«Отставка Мэй не была неожиданной — однопартийцы были недовольны британским премьером очень давно», — сказала Ананьева.

По её словам, даже после ухода Мэй ситуация с выходом страны из Евросоюза остаётся в подвешенном состоянии.

Кроме того, Ананьева выразила мнение, что одним из главных претендентов на должность главы британского правительства является экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

Ранее член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение Мэй.

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