Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

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Камеры засняли мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство. Об этом сообщает France Info.
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
  • AFP

«Подозреваемый, предположительно, оставивший взрывное устройство, был снят камерами видеонаблюдения. Это мужчина лет 30, одетый в белые шорты и зелёную толстовку», — пишет издание.

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

При взрыве заминированного свёртка на пешеходной улице в Лионе пострадали более десяти человек.

Расследование происшествия передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.

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