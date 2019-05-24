Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

Камеры засняли мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство. Об этом сообщает France Info.

«Подозреваемый, предположительно, оставивший взрывное устройство, был снят камерами видеонаблюдения. Это мужчина лет 30, одетый в белые шорты и зелёную толстовку», — пишет издание.

Explosion à Lyon : le suspect, qui aurait déposé le colis piégé, a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Il s'agirait d'un homme d'une trentaine d'années, portant un bermuda blanc et un sweat à capuche vert.



Direct : https://t.co/ZDfLDYMT31pic.twitter.com/EKzWES88X9 — franceinfo (@franceinfo) 24 мая 2019 г.

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

При взрыве заминированного свёртка на пешеходной улице в Лионе пострадали более десяти человек.

Расследование происшествия передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.