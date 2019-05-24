В США началось строительство первой атомной подлодки нового класса
- @USNavy
Отмечается, что работники верфи приступили к созданию корпуса подлодки.
«Сегодня исторический день... мы отмечаем... официальный переход от проектирования и материального снабжения к строительству», — заявил вице-президент верфи Newport News Shipbuilding Джейсон Уорд.
Ожидается, что новые субмарины заменят подводные ракетоносцы третьего поколения Ohio и войдут на вооружение стратегических наступательных ядерных сил США.
В апреле сообщалось, что США намерены закупить роботизированные корабли, «чтобы конкурировать с Россией».