В США началось строительство первой атомной подлодки нового класса

Компания Huntington Ingalls Industries запустила работы по строительству американской атомной подводной лодки нового поколения с баллистическими ракетами класса Columbia. Об этом сообщает портал Naval Today.

Отмечается, что работники верфи приступили к созданию корпуса подлодки.

«Сегодня исторический день... мы отмечаем... официальный переход от проектирования и материального снабжения к строительству», — заявил вице-президент верфи Newport News Shipbuilding Джейсон Уорд.

Ожидается, что новые субмарины заменят подводные ракетоносцы третьего поколения Ohio и войдут на вооружение стратегических наступательных ядерных сил США.

В апреле сообщалось, что США намерены закупить роботизированные корабли, «чтобы конкурировать с Россией».