Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы Нуланд

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

«Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России», — написал он в Twitter.

Также сенатор указал на то, что не далее как в мае Нуланд выступила в конгрессе с призывом ужесточить антироссийские санкции.

«Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — заметил Пушков.

Ранее в МИД России объяснили, что Нуланд отказали в выдаче российской визы в связи с тем, что она находится в российских санкционных списках.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покинула свой пост в январе 2017 года.