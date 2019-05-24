Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы Нуланд
«Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России», — написал он в Twitter.
Также сенатор указал на то, что не далее как в мае Нуланд выступила в конгрессе с призывом ужесточить антироссийские санкции.
«Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — заметил Пушков.
Ранее в МИД России объяснили, что Нуланд отказали в выдаче российской визы в связи с тем, что она находится в российских санкционных списках.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покинула свой пост в январе 2017 года.