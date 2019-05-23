Володин призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом

Короткая ссылка
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом.
Володин призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом
  • РИА Новости

«Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение», — приводит ТАСС комментарий Володина на предложение премьера Вьетнама о безвизовом въезде.

Он отметил, что для России было бы правильно обсудить этот вопрос в приоритетном порядке и внести свои предложения в соответствующие ведомства.

Ранее глава экономического отдела ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Бинь заявил, что власти страны выступили за укрепление экономических связей с Россией, в том числе за развитие двусторонней торговли и инвестиций

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить