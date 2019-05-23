Володин призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом.

«Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение», — приводит ТАСС комментарий Володина на предложение премьера Вьетнама о безвизовом въезде.

Он отметил, что для России было бы правильно обсудить этот вопрос в приоритетном порядке и внести свои предложения в соответствующие ведомства.

Ранее глава экономического отдела ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Бинь заявил, что власти страны выступили за укрепление экономических связей с Россией, в том числе за развитие двусторонней торговли и инвестиций.