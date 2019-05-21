Эксперт оценил введение США санкций против трёх организаций из России

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов ввести санкции в отношении трёх организаций из России.

«Инструмент санкций для обеспечения недобросовестной экономической конкуренции применялся и будет применяться, поскольку частичную свою эффективность доказал. Яркий пример — пошлинная война против Китая или выход из иранской сделки. Можно вспомнить и Венесуэлу с Северной Кореей, список уже достаточно большой. Санкционный инструмент будет применяться и дальше под самыми абсурдными основаниями», — считает эксперт.

Он также отметил, что введение санкционных мер против России на рынке вооружения является для американцев принципиальным.

«Сейчас будут искать параллели с просьбой Зеленского об ужесточении санкций. Но политика США в этом вопросе размеренная и обыденная. Они просто ищут новые поводы и вводят ограничительные меры по ситуативно интересующим их направлениям», — сказал Асафов.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

В частности, речь идёт об учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульском конструкторском бюро приборостроения и ММЗ «Авангард».