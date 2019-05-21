В Госдуме оценили введение США санкций против трёх организаций из России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов ввести санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

По его словам, новые санкции не создадут кардинальных трудностей российским предприятиям. Объявление о новых санкциях говорит о том, что Вашингтон стремится обеспечить себе экономическую безопасность.

«Они выводят на рынок собственную продукцию и защищают свою налогооблагаемую базу. Россия является очень серьёзным конкурентом США по вооружению, и Вашингтон под надуманными предлогами вводит новые ограничительные меры против нашей страны», — отметил депутат.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

В частности, речь идёт об учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульском конструкторском бюро приборостроения и ММЗ «Авангард».