Мэй раскроет детали «новой сделки» по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 21 мая, раскроет детали новой сделки с ЕС, которую она предлагает британским депутатам в связи с брекситом.

Как сообщает Sky News, Мэй раскроет детали «новой сделки» после переговоров с министрами.

Отмечается, что эта будет четвёртая попытка Мэй провести сделку по выходу Великобритании из ЕС.

«Новая сделка» включает в себя обязательства по защите прав работников, защите окружающей среды и условий работы на ирландской границе.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако депутаты палаты общин трижды отклонили представленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения об условиях брексита.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.