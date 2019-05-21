Мэй раскроет детали «новой сделки» по брекситу
- Reuters
Как сообщает Sky News, Мэй раскроет детали «новой сделки» после переговоров с министрами.
Отмечается, что эта будет четвёртая попытка Мэй провести сделку по выходу Великобритании из ЕС.
«Новая сделка» включает в себя обязательства по защите прав работников, защите окружающей среды и условий работы на ирландской границе.
Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако депутаты палаты общин трижды отклонили представленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения об условиях брексита.
Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.