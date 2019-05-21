Глава СВР заявил о возможности новых попыток смены власти в Венесуэле

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал о возможности новых попыток смены власти в Венесуэле.
Глава СВР заявил о возможности новых попыток смены власти в Венесуэле
  • Reuters

«Очевидно, что кризис будет продолжаться. Неудавшаяся попытка оппозиции, поддерживаемая США, очевидно, не последняя», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Нарышкин сделал во время общения с журналистами в Душанбе, где он принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — членов СНГ.

По его мнению, для стабилизации ситуации в стране необходимо, чтобы венесуэльские власти вели диалог с оппозицией и стремились к объединению населения.

«На мой взгляд, нужно, чтобы власть разговаривала, вела и поддерживала диалог с оппозицией. Надо искать компромисс. Этому, безусловно, мешает зловредная политика США по отношению к этой стране», — добавил он.

Ранее в Венесуэле прокуратура приступила к расследованию попытки государственного переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных. 

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.

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